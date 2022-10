Manchester City - Manchester United ab 15 Uhr LIVE

In England wird bereits gemutmaßt, dass der 22-Jährige diese Saison die 40-Tore-Marke knacken könnte. Andy Cole und Alan Shearer schafften 1994 bzw. 1995 jeweils 34 Tore - in freilich 42 Liga-Runden, also vier mehr als nun. City peilt gegen United den dritten Sieg in der Meisterschaft in Folge an.