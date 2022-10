In Köln ruft bald der Muezzin zum Gebet

Der deutsche Integrationsexperte Ahmad Mansour bezeichnete den Schritt im Vorjahr als „naive Symbolpolitik“. Die Aktion werde die Akzeptanz von Muslimen in Deutschland nicht stärken, „sondern zu mehr Spaltung in unserer Gesellschaft beitragen“. Der Moschee gehe es seiner Meinung nach nur um „Sichtbarkeit und Machtanspruch“. Das Thema polarisiert jedenfalls bis weit über die Kölner Stadtgrenzen hinaus. Immer wieder wird damit argumentiert, dass in der Türkei und anderen muslimischen Staaten christliche Gemeinden nicht so eine große Toleranz erfahren würden. Ein User meinte auf Twitter etwa: „Unterwerfung perfekt. Köln will Muezzinruf ab Mitte Oktober erlauben - ich fahre nie wieder dorthin. Das möchte ich nicht erleben“