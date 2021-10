Welle der Empörung: Köln erlaubt den Muezzin-Ruf

In der Kölner Stadtpolitik rumort es derzeit gewaltig. Denn die parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat als „Zeichen des Respekts“ den Muezzin-Ruf in der Millionenstadt am Rhein erlaubt und muss dafür viel Kritik einstecken. Insgesamt dürfen nun alle 35 Kölner Moscheen eine Erlaubnis für den Muezzin-Ruf beantragen, darunter auch die große Ditib-Zentralmoschee (siehe Titelbild).