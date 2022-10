HTL Wiener Neustadt setzt auf Wasserstoff

Derzeit arbeiten bereits sechs Schüler im Rahmen ihrer Diplomarbeit an der Konzeptionierung des Systems „Isabell“. Dieses leitet überschüssigen Solarstrom der PV-Anlagen in einen Elektrolyseur. Dort wird mit Strom Wasserstoff erzeugt und in neuartige Tanks gespeichert. Dieser Wasserstoff kann einerseits durch Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt werden oder wird einer Niedrigdrucktankstelle zugeführt. Damit wird wiederum das wasserstoffbetriebene GoCart – ebenfalls ein Projekt der HTL – versorgt.