Das Dilemma der SPÖ in Niederösterreich

„Es reicht nicht, dass die VP schwächer wird. Ich will, dass wir stark werden.“ Ein Redner aus den Reihen der Parteijugend äußerte am Samstag auf dem Landesparteitag der SP einen frommen Wunsch. Denn diese zwei Sätze bringen das Dilemma der Sozialdemokraten bei der bevorstehenden Landtagswahl in Niederösterreich auf den Punkt.