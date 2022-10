Fressnapf zeichnet Tierschutz-Helden aus

Unternehmen mit dem Herz am rechten Fleck

Darunter finden sich beeindruckende Projekte wie beispielsweise „Rette (d)ein Huhn“, das erste österreichische Tierheim für ausgediente Legehennen in Niederösterreich. Der gemeinnützige Verein „LUNA Katzen in Not“ in der Steiermark kümmert sich um das Wohl von Samtpfoten. Carmen Haslinger rettet in Salzburg Eichhörnchen.