Red Bull Salzburg gegen den LASK ab 17 Uhr

Zuversicht gibt immerhin der starke Auftritt von Benjamin Sesko für Slowenien. Der 19-Jährige verzückte die Fußball-Welt mit einem Zaubertor beim 1:1 in Schweden in der Nations League, auch beim 2:1 ein paar Tage zuvor gegen Norwegen mit Tormaschine Erling Haaland überzeugte Sesko mit einem Tor und einem Assist. In vier Pflichtspielen in Folge brachte das Supertalent, das im Sommer zu RB Leipzig wechseln wird, den Ball im Tor unter. „Umso erfreulicher, dass er mit einer breiten Brust und mit einem dicken Grinsen hier in Taxham aufgetaucht ist“, sagte Jaissle mit Blick auf die kurze Torflaute seines Schützlings in den Wochen davor. „Jetzt hat er bei der Nationalmannschaft geknipst, ein Traumtor erzielt. Es war nur eine Frage der Zeit, dass er wieder am Fließband knipsen wird.“