Russland: „Hauptnutzießer offensichtlich USA“

USA: Zu früh für Spekulationen

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hält Spekulationen über die Lecks an den Nord-Stream-Pipelines für verfrüht. „Was den Angriff oder den Schaden an den Pipelines angeht, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt viele Spekulationen. Aber offen gesagt wird niemand in der Lage sein, mit Sicherheit festzustellen, was passiert ist, bevor nicht eine vollständige Untersuchung stattgefunden hat“, sagte Austin. Er habe den Vorfall am Mittwoch mit seinem dänischen Amtskollegen besprochen, der ihn darauf hingewiesen habe, dass es einige Tage dauern werde, bis sich ein Team vor Ort die Lecks anschauen und den Schaden einschätzen könne.