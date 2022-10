Wer holt die Pole? Qualifying ab 10.05 Uhr LIVE

Nächster Showdown im WM-Kampf! Yamaha-Mann Fabio Quartararo vergrößerte zuletzt in Japan seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf den Italiener Francesco Bagnaia bei noch vier ausstehenden Rennen auf 18 Punkte. An diesem Wochenende will der Ducati-Pilot, der in Motegi in der letzten Runde gestürzt war, zurückschlagen.