Diese Kabelbinder sind wiederverwendbar

Der Kabelbinder ist ein echter Alltagsheld. Längst werden die praktischen Bändchen aber nicht mehr nur zum Zusammenbinden von Kabelstücken verwendet. Sie finden ihren Einsatz in der Küche, in der Werkstatt, ja sogar im Sport und bei Freizeitaktivitäten. So benutzen beispielsweise Triathleten oder Radsportler bei Wettkämpfen Kabelbinder, um den Zeitnehmungschip am Fußgelenk zu befestigen.