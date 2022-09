VP-Granden wollen Preis nicht in die Höhe treiben

Kommt in Tirol eine Zweier-Koalition oder nimmt ÖVP-Chef Anton Mattle doch eine dritte Partei mit hinein? Diese Frage wird derzeit von den Parteistrategen hinauf- und hinuntergerechnet. Das Thema wird nun im Anschluss an die „Erstgespräche“ zu diskutieren sein, die am Mittwoch mit dem Besuch der FPÖ in Mattles Büro zu Ende gegangen sind. Es ging dabei darum, „den guten Gesprächskanal zu erneuern und Dinge aus dem Wahlkampf aufzuräumen“, wie es hieß.