Rufe nach Zweierkoalition werden in Tirol lauter

Wenige Tage nach der geschlagenen Landtagswahl werden die Rufe nach einer „stabilen“ Zweierkoalition innerhalb der Tiroler Volkspartei lauter und zahlreicher. So sprachen sich Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger und AK-Chef Erwin Zangerl am Rande einer Pressekonferenz am Mittwoch auf Nachfrage für eine Regierung mit zwei Partnern aus.