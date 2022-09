Traumtore! Darum zuckt die Sportwelt richtig aus

Der Volleyhammer von Salzburg-Stürmer Benjamin Sesko bei Sloweniens 1:1 in Schweden erhielt in den sozialen Netzwerken weltweit Beachtung. Warum solche magischen Momente die Fans so elektrisieren und wieso auch ein weniger spektakuläres Tor wie Herbert Prohaskas „Spitz von Izmir“ oder Hans Krankls Cordoba-Doppelpack ewig in Erinnerung bleiben.