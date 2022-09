Sarah Jessica Parker zeigt ihre Zwillings-Töchter

Parker mit Zwillingen am roten Teppich

Umso schöner war die Überraschung, als die 57-Jährige am Dienstag in New York nicht nur von ihrem Ehemann, sondern auch von ihren Zwillings-Töchtern begleitet wurde. Während sich Marion in ihrem lila Glitzerdress farblich an dem Outfit ihrer berühmten Mama orientiert hatte, posierte ihre Schwester Tabitha in einem schwarzen Dress mit Puffärmeln vor der Kamera.