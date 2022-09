Sexy Emily soll Brad Pitt den Kopf verdreht haben

Ratajkowski findet Pitt „süß“

Unter anderem sollen die beiden in einem Pariser Restaurant in einem privaten Raum zu Abend gegessen haben. Auch in New York habe der Schauspieler die kurvige Brünette bereits ausgeführt. „Er hat sie um ein Date gebeten, und sie sagte Ja“, so ein Insider zum „OK!“-Magazin. „Sie hat immer gefunden, dass Brad süß ist, und sie hat sich gedacht, was habe ich zu verlieren?“