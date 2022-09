In Bar totgeprügelt: Drama um Ex-Surfer Davidson

Der 46-jährige Davidson, der in den 1990er- und 2000er-Jahren einer der bekanntesten Surfer der Welt war, war in einer Bar in der Kleinstadt South West Rocks im Bundesstaat New South Wales mit einem anderen Gast aneinandergeraten. Medienberichten zufolge kassierte der Australier einen Faustschlag und schlug hart auf dem Boden auf.