„Es wird Zeit, dass wir nächsten Schritt machen“

Schlager stets in Start-Elf

In der ersten Rangnick-Bilanz (siehe oben) liegen, was die Spielminuten betrifft, mit Xaver Schlager, Seiwald und Sabitzer drei Spieler mit Bullen-DNA voran - Schlager stand als Einziger in allen sechs Partien in der Startelf. Leistungsträger wie Alaba, Baumgartner oder Arnautovic konnte Rangnick nur dosiert einsetzen. 26 Kicker liefen auf, Schmid und Cham feierten ihre Debüts.