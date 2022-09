Herzog: DAS fehlt Österreich zur absoluten Spitze!

Jetzt nach sechs Spielen gegen Weltklasse-Teams in der Nations League Ralf Rangnick zu bewerten, wäre unfair. Selbst bei der EURO hatten wir nicht so starke Gegner wie jetzt Wir haben gesehen, dass wir gegen Top-Nationen in ein, zwei Partien mitspielen können - über eine Gruppenphase gesehen wird es aber eng. Es war für alle ein Lernprozess. Als Klub-Trainer kann man fehlende Spielertypen im Ausland verpflichten, als Teamchef kann man sie nicht herzaubern.