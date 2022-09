Österreich gegen Kroatien ab 20.45 Uhr LIVE

Das erste Duell endete im Juni in Osijek beim Debüt von Teamchef Ralf Rangnick mit einem 3:0 für Österreich. Der Sieg sei trotz Problemen in der Anfangsphase verdient gewesen, erklärte der ÖFB-Coach am Samstag auf der Abschluss-Pressekonferenz. In Osijek fehlte den Kroaten allerdings Tottenham-Star Ivan Perisic, Kapitän Luka Modric wurde erst nach dem dritten Tor der Österreicher eingewechselt.