ÖFB-Nationalteam: Klare Worte statt fader Ausreden

Selbst die kroatische Auswärtsstimmung in Wien fand er positiv: „Niemand ist gelangweilt nach Hause gegangen.“ Österreichische Euphorie müsse sich erst entwickeln. Die Fans sollen wieder wegen David Alaba und Co. das Happel-Oval füllen. Auch gegen „kleine“ Nationen in der B-Gruppe. Und nicht wegen Kylian Mbappé oder Luka Modric.