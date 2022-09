Zum „100er“ peilt Magdalen den Wiederaufstieg an!

90 Gegentore – so viele kassierte Draschitz indes in der vergangenen Saison. Mit Neo-Trainer Gerald Ottowitz soll damit Schluss sein – bisher überrascht seine Elf mit Platz fünf. „Wir müssen uns aber noch mehr stabilisieren, haben in den letzten zwei Partien zehn Treffer kassiert“, sagt der Coach, erklärt: „Wir waren noch nie in der 1. Klasse – 2024 wollen wir zum 50-Jahr-Jubiläum um den Aufstieg mitspielen!“