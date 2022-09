5828 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

5828 Corona-Neuinfektionen sind mit Stand Montag, 16 Uhr, in Österreich gezählt worden. Das sind um 805 weniger als am Vortag und 405 weniger Fälle als vor einer Woche. Todesfälle wurden von Sonntag auf Montag keine weiteren verzeichnet. Das ging aus den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag hervor.