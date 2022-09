Anna Gasser: „Habe den Plan, keinen Plan zu haben“

Krone: Anna Gasser - deine Saisonvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wo treibst du dich herum?

Gasser: Ich war zwei Wochen in Queenstown in Neuseeland, bin jetzt eine Woche in Perisher in Australien, und dann kommt noch Vermont in Amerika dazu. Die meiste Zeit geht natürlich fürs Training drauf. Ansonsten stehen noch einige Sponsortermine an. Und ein bisschen Zeit, die schöne Natur zu genießen, nehme ich mir auch noch.