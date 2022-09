Nur vor „falschem Hans“ fehlte der Respekt

Wie Julian Knowle 2014 im Doppel-Finale von Halle nach einem 1:6 im ersten Satz Roger Federer auf „Hans“ umtaufte und das Spiel noch gewann: Über Roger Federer ist an Superlativen alles gesagt. Auf dem Platz war er überirdisch, seine Emotionen nach den Matches machten ihn menschlich. In der Umkleide war er ein richtiger Kindskopf, riss einen Witz nach dem anderen. Wenn dann aber die Tür aufging, legt er den Schalter in der Sekunde um und legte eine beeindruckende Professionalität an den Tag.