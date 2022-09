„Natürlich sieht man das mit einem weinenden Auge“

Davis-Cup Ambitionen, Frauen-Tennis im Wandel

Neben dem Abschied von Roger Federer dreht sich das Gespräch um den Tennissport in Österreich. Dominic Thiem kommt langsam aber sicher wieder besser auf Touren, Filip Misolic hat im Sommer sein erstes ATP-Finale in Kitzbühel bestritten und Dennis Novak sowie Jurij Rodionov stehen knapp vor dem Einzug unter die Top 100. Deshalb will man nach dem gewonnenen Davis-Cup-Duell gegen Pakistan im Februar 2023 ins Finalturnier einziehen. Bei den Frauen hat Julia Grabher eine über sieben Jahre andauernde Durststrecke (Yvonne Meusburger war im Januar 2015 die letzte Österreicherin unter den Top 100) vor wenigen Wochen beendet und rangiert aktuell auf Platz 99. Melzer selbst sieht das Frauen-Tennis im Wandel und dass das Niveau in den letzten Jahren gestiegen ist. Den gesamten Talk mit Jürgen Melzer sehen Sie im Video!