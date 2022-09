Viertligist Union Edelweiss blüht bald Geldregen

„Freude für ihn und uns“

„Jedes Mal, wenn ich lese, dass ein Salzburger verkauft wird, klicke ich die Nachricht an und hoffe, es ist Sucic“, bestätigt Sportchef Lukas Moser vorm morgigen Duell in Ischl. Weiter: „Ich werde mich für ihn und uns freuen, wenn er in der Premier League spielt. Nicht nur wegen des Geldes. Luka war erst vor einigen Wochen bei uns auf dem Platz.“ Die Summe, die an Edelweiss fließen wird, entspricht rund zwei Jahresbudgets. „Wenn es soweit ist, investieren wir in Infrastruktur, modernisieren Toiletten und Medienplätze“, sagt Moser. Liga-Mitbewerber FC Wels kassierte vor drei Jahren von Anderlecht 18.000 Euro für Peter Zulj (Ablöse 2,5 Millionen).