„Durch Genossenschaften bringen sich Leute ein“

Ein roter Bummelzug auf Rädern tuckert mit zwei Anhängern, die wie Gondeln aussehen durch Neukirchen. Die „Krone“ erblickt beim Ortsbesuch das elektrisch betriebene Fahrzeug und fragt gleich bei Bürgermeister Andreas Schweinberger nach: „Das ist unser E-Liner. Der fährt seit dem Vorjahr durch die Gemeinde und kann von jedem kostenlos genutzt werden.“ Also ein Gratis-Öffi für alle. Ein Projekt, das gut zum Motto von Schweinberger passt: „Mir ist wichtig, dass die Lebensqualität für die Bürger hoch bleibt.“ Und das trotz der Krisen und Herausforderungen: einerseits die Gefahr durch Naturgewalten, andererseits Teuerungen bei Energie und Baukosten. Schweinberger, der seit 2018 an der Gemeindespitze steht, spricht sich in puncto Hochwasserschutz für ein „Rückhaltebecken in den Tauerntälern“ aus.