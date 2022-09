Britische Regierung hebt Fracking-Moratorium auf

Beim Fracking wird Gas oder Öl mit Druck und einem Gemisch aus Wasser und Chemikalien aus Gesteinsschichten herausgeholt (siehe auch Video unten), was Gefahren für die Umwelt birgt. In Großbritannien war 2019 ein Moratorium verhängt worden, die Konservative Partei hatte sich in ihrem Wahlprogramm zu dem Fracking-Stopp bekannt.