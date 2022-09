AGES: Listerien-Verdacht gegen Käserei „erhärtet“

Die Käserei Gloggnitz in Niederösterreich dürfte die Quelle für jene Listerien sein, die mit acht in Wien aufgetretenen Erkrankungsfällen, davon drei mit tödlichem Verlauf, in Zusammenhang stehen sollen. „Der Verdacht hat sich erhärtet“, hieß es am Donnerstag seitens der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Dort wurden in den vergangenen Tagen drei neue Proben aus dem Betrieb analysiert. Der dabei festgestellte Listerienstamm sei nur in dem betroffenen Betrieb und bei den acht Erkrankten aufgetreten.