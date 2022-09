Käserei Gloggnitz weist Listerien-Vorwurf zurück

Nach einem Produktrückruf der Käserei Gloggnitz (Niederösterreich) für Kajmak, Trinkjoghurt und Frischkäse waren Untersuchungen am Wochenende weiter im Laufen. Bisherige Erhebungen in Verbindung mit acht seit 2020 in Wien aufgetretenen Listerien-Erkrankungen, davon drei Todesfällen, deuten laut AGES auf den Betrieb in Niederösterreich hin. Die Firma wies die Vorwürfe zurück: „Der Fehler liegt nicht bei uns“, sagte Ivan Velicic von der Käserei Gloggnitz am Samstag.