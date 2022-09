„Darniederliegende ÖVP hat Baustellen ohne Ende“

Keine gute Zeit für die regierende ÖVP: Ein drohendes Wahldebakel in Tirol. Möglicherweise zu Unrecht bezogene Corona-Förderungen für Teile der Tiroler Jungbauernschaft. Nach wie vor eine gewisse Unruhe vor möglichen weiteren Chat-Enthüllungen, wo niemand so wirklich wisse, was da noch kommen könne. Und noch immer keine Nachbesetzung des Generalsekretariats nach dem Rücktritt von Laura Sachslehner. Der Kanzler weit weg in New York, die unangenehme Situation zuhause hinter sich lassend: „Auch wenn sich der Terminkalender der UNO-Vollversammlung nicht nach der Tiroler Landtagswahl richtet, war es für den Kanzler sicher nicht unangenehm, für einige Tage dem innenpolitischen Schlamassel entkommen zu sein“, so Krone-Redakteur und Polit-Insider Erich Vogl in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.