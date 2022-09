Schlechte Noten: Vater verbrennt eigenen Sohn

Der Vorfall war bereits in der vergangenen Woche. Bei der Polizei landete er aber erst später, nachdem der Fall in den sozialen Medien viral gegangen war. Dem Krankenhaus hätten die Eltern die Ursache der Verletzungen nicht geschildert. Ob das Gericht den Vater schlussendlich wegen Mordes verurteilen wird, ist jedoch noch unklar. Nach Aussagen des leitenden Ermittlers enden viele Mordfälle in Pakistan mit einem „Kompromiss“ vor Gericht.