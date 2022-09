Grazer präsentierten lebensrettende Erfindung

Blinken per Armheben, ein Bremslicht, das in gefährlichen Situationen automatisch aufleuchtet. All das kann der „Flasher“, an dem Alexander Rech und Ines Wöckl seit 2019 herumtüfteln. Gestern Abend durfte das Grazer Duo seine Erfindung einem großen Publikum präsentieren: In der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ auf Vox, bei der im Schnitt zwei Millionen Zuschauer einschalten.