Klagenfurt braucht Millionen-Förderung für Verkehr

Hilfe von EU, Bund und Land

Ohne Hilfe von EU, Bund und Land ist das nicht finanzierbar. Das Klimaministerium hat vorerst 43 Millionen Euro an EU-Förderungen zugesichert, dazu gibt es einen günstigen Kredit in Höhe von 72 Millionen Euro. „Derzeit erhalten wir für unser Verkehrskonzept eine Förderung von 25 Prozent, wir bräuchten aber 75“, sagt Liesnig. Der Bund hat Mittel aus der Nahverkehrsmilliarde versprochen. Dennoch wird Klagenfurt einen unfassbar hohen Betrag stemmen müssen. Bis zum Jahr 2030 will ja Klagenfurt klimaneutral werden.