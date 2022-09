E-Busse sollen Klagenfurter Öffis revolutionieren

Comeback der Oberleitung?

Derzeit werden Linienbusse noch mit Dieselmotoren betrieben, doch das ist nicht erst seit den Preisexplosionen am Treibstoffmarkt umstritten. In er Stadt abgasfrei unterwegs zu sein, ist ein Zukunftsthema. Wäre da also nicht die gute alte Oberleitung noch einmal zu überlegen, so wie es sie in vielen Städten noch gibt und wo die Busse wie ein Zug direkt ihren „Saft“ abnehmen?