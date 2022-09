Kate trug zum Abschied Perlenkette der Queen

Prinzessin Kate wurde beim Staatsbegräbnis wurde beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth am Montag in London eine ganz besondere Ehre zuteil. Die Prinzessin von Wales, die mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte in der Westminster Abbey eintraf, trug zum Abschied der britischen Monarchin einen Perlenchoker von Elizabeth II.