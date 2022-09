Lucas Auer: „In Spielberg nur hopp oder dropp“

Vor den Rennen in Spielberg liegt der 28-jährige Auer mit 98 Punkten 32 Zähler hinter BMW-Pilot Sheldon van der Linde an zweiter Stelle. Generell ist der Neffe von DTM-Boss Gerhard Berger mit seiner Saison bislang zufrieden, auch wenn ihn Horror-Rennen wie am Norisring oder in Spa wurmen. „Bei dem Reifenschaden in Spa, wo wir immer noch nicht wissen, woher der kam, drehst du durch. Aber du musst aufpassen, dass du nicht gleich in eine Abwärtsspirale gerätst. Das gehört einfach dazu, das passiert jedem“, sagt Auer, der sich bei seiner Promotion-Tour auch über die zahlreichen Fans in der SCS freute, und betont: „Der Speed stimmt!“