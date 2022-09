ÖVP muss zittern, SPÖ keine Krisengewinnlerin?

Mattle schlüpfte für viele überraschend erst Anfang Juli in diese Rolle. Seither kämpft er vor allem darum, seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Die Latte liegt unerreichbar hoch. Die ÖVP erreichte bei der 2018er-Wahl 44 Prozent, Umfragen bescheinigen der Volkspartei einen Absturz bis zu 25 Prozent. Wer profitiert? SPÖ und FPÖ liegen jeweils bei 16 bis 18 Prozent. Die SPÖ mit Spitzenkandidat Georg Dornauer geht auf Kuschelkurs mit der ÖVP, will unbedingt mitregieren. Daher kann er auch nicht aus dem roten Bundesteich fischen. Rendi-Wagner und Co. sind in klarer Opposition zur Regierung – und sind in Umfragen klar voran.