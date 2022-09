Marquez-Insider: „Marc ist noch immer der Beste“

Stefan Bradl: Es war klar, dass wenn Marc zurückkommt, ich wieder als Testfahrer agieren werde. Dieses Wochenende und auch beim Rennen bin ich aber in der Box bei Marc. Ich werde also direkt das Feedback von ihm mitbekommen. Ich fühle mich in dieser Rolle ganz gut, werde alles aufsaugen, was er sagt. Für Marc ist es aber wichtig, dass ich hier bin. Ich bin die letzten sechs Rennen gefahren, verstehe also gut, welche Eindrücke er von der Maschine hat.