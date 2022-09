Rapid: Warnruf von Willfurth trotz des „Maulkorbs“

Der Ex-Profi gehört zum scheidenden Rapid-Präsidium. Er wird auf keiner Liste mehr auftauchen. Ohne Groll. Aber desillusioniert: „Es wird für die Nächsten nicht leichter. Es gibt so viele Interessen bei einem Mitgliederverein. Jeder will alles mitbestimmen. So kümmert man sich mehr um das Rundherum als um die Sache.“ Also den Fußball.