Vom ORF in Rapids Intrigenstadl: Kommt Wrabetz?

Vieles dubios. Rund um Stefan Singer, bereits jetzt in Rapids Präsidium, wird auch eine Liste formiert. Da soll Ex-Boss Michael Krammer als Strippenzieher fungieren. Er plädiert für eine Fusion der Listen zu einem Präsidium, will so einen Wahlkampf wie 2019 vermeiden. Aber das wäre in diesem vergifteten Klima wohl ein fauler Kompromiss.