Ex-Boss Krammer zu Rapid: „Wahnsinn, desaströs!“

„Es tut weh, Rapid so zu sehen. Das Spiel gegen den WAC war dramatisch“, so Krammer. „Ich verstehe nicht, wie man nach so einer ersten Halbzeit so eine zweite spielen kann.“ Mit 1:3 ging die Truppe von Ferdinand Feldhofer am Samstag gegen die Kärntner daheim unter. Für den ehemaligen Rapid-Boss, ein nicht zu erklärendes Ergebnis!