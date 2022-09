„Ist keine leichte Entscheidung, Stopp zu sagen“

Nur wenige haben mit diesem Comeback gerechnet. Seit Montag ist Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) wieder zurück im Politik-Alltag. Wie er den Weg aus der persönlichen Krise fand, was er nun bewegen will und wie er für mehr Transparenz sorgen will, erzählt er im „Krone“-Interview.