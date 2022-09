Ja zur Begegnungszone, nein zu autofreiem Zentrum

Unfälle gingen um 76 Prozent zurück

So gingen in der Wiener Mariahilfer Straße nach der Einführung der Maßnahme im Jahr 2014 Verkehrsunfälle mit Personenschaden um 76 Prozent zurück. „Begegnungszonen erhöhen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Man ist konzentrierter und damit sicherer unterwegs“, weiß VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. „Erfunden“ wurde dieses Verkehrskonzept übrigens in der Schweiz. In Bern gibt es mittlerweile bereits mehr als 100 (!) Begegnungszonen.