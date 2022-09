Hanger: „Bin mit derzeitigen Aufgaben ausgelastet“

„Kann Kurs nicht mehr mittragen“

Sachslehner war am Samstag zurückgetreten. Sie könne den aktuellen Parteikurs in Asylfragen nicht mehr mittragen, sagte sie in einer „persönlichen Erklärung“ (siehe Video oben). Wiener ÖVP-Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete will sie bleiben. Am Freitag hatte sie einen Koalitionskrach um den Klimabonus für Asylwerber derart eskalieren lassen, dass sie von Klubchef August Wöginger zurückgepfiffen wurde.