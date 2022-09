Kehrt nach Sachslehner-Rücktritt wieder Ruhe ein?

ÖVP Generalsekretärin Laura Sachslehner ist am Samstag zurückgetreten - sie könne den Kurs der ÖVP beim Thema Asyl nicht mehr mittragen. Bereits in den Tagen davor herrschte Wirbel in der Regierung um die Aussagen von Sachslehner zur Ausbezahlung des Klimabonus an Asylwerber. Am Freitag eskalierte der Streit schließlich und sie wurde von ÖVP-Klubchef August Wöginger zurückgepfiffen. Denken Sie, nun kehrt wieder Ruhe bei Türkis-Grün ein? Schreiben Sie es uns gerne in den Kommentaren.