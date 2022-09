„Toughe Frau“: ÖVP Tirol zollt Sachslehner Respekt

Unverständnis über Beschluss

Aber es handle sich nun einmal um eine Koalition - und in einer solchen gebe es Tauschgeschäfte und notwendige Kompromisse. Die Tiroler ÖVP sage immer ihre Meinung - „Tirol ist Tirol“ - und diese müsse nicht immer mit jener in Wien übereinstimmen, so Malaun. Der Beschluss sei aber gefallen, sagte der Landesgeschäftsführer, der sich auf Nachfrage von der Bundespartei nicht enttäuscht zeigte. „Die Leute“ würden aber nicht verstehen, dass die Regelung so beschlossen worden sei - dies habe er erst am Wochenende wieder bei einem Fest mitbekommen. Die Landespartei habe sich jedenfalls bereits im vergangenen Jahr beim koalitionären Beschluss auf Bundesebene „intern positioniert“ - und jetzt auch öffentlich.