Betrunkener Schläger bedrohte Zeugen mit Messer

Brutalo-Attacke am Montagabend in Schwaz in Tirol: Ein 29-jähriger Einheimischer soll im Zuge einer heftigen Auseinandersetzung einem Afghanen (23) Faustschläge ins Gesicht verpasst haben. Als anwesende Zeugen den Angreifer daraufhin an seiner Flucht hindern wollten, bedrohte er diese mit einem Klappmesser. Im Zuge einer Fahndung konnte der Verdächtige ausgeforscht und festgenommen werden.