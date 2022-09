Jazzpianist Ramsey Lewis im Alter von 89 gestorben

Der US-amerikanische Jazzpianist Ramsey Lewis, der durch Hits wie „The In Crowd“, „Hang on Sloopy“ und „Wade in the Water“ bekannt wurde, ist tot. Nach Angaben seines Managements starb der dreifache Grammy-Preisträger am Montag 89-jährig „friedlich“ in seinem Haus in Chicago im Bundesstaat Illinois.