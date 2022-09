Russen laufen davon|Babyelefanten im Kindergarten

Russen laufen davon. Da tut sich was in der Ukraine: Erinnern wir uns, wie die halbe Welt und ganz Russland im Februar dachte, Putins Truppen würden das Nachbarland in drei Tagen überlaufen und vollständig niederwerfen? Jetzt sind es bereits 200 Tage - und plötzlich beginnen die Ukrainer sogar, die Russen aus eroberten Gebieten wieder zu verjagen. In der heutigen „Krone“ berichten wir über das Geheimnis des Erfolges: So meinen Experten, die Ukrainer nützten perfekt den Überraschungsmoment und verfügten mittlerweile über westliche Präzisionswaffen. „Krone“- Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz kommentiert, dass nun plötzlich das Undenkbare möglich scheint „die Wende in dem russischen Angriffskrieg“. Am allerbesten gefiel mir gestern die Aussage des ORF-Ukraine-Korrespondenten Christian Wehrschütz, der über den Rückzug russischer Truppen pointiert formulierte: „Wenn einmal die andern zu laufen beginnen, dann laufen die auch weiter - und das ist offensichtlich passiert.“ Klingt gut, zu hören, dass die Russen davonlaufen!